Яка хитрість у Плані перемоги може примусити Трампа запросити Україну в НАТО

Експерт проаналізував, чи запросять нашу країну в Альянс

Економіст Іван Ус заявив, що два пункти з Плану перемоги створювались за авторством колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона. В одному з них йшлося про заміну американських військових на українських військових, що сподобалось Дональду Трампу.

Про це він сказав ведучому ютуб-каналу "Телеграф" Микиті Міхальйову у програмі "Зараз". За його словами, ця пропозиція сподобалась Трампу.

"Тобто це пропозиція Трампа. І, як відомо, Трампу це сподобалось. Тобто вже є реакція, що Трампу два пункти сподобалось з планом перемоги", — каже Ус.

Він додав, що один з них це оцей п'ятий пункт, що українські військові замінюють, власне, американських військових. Але Україна може замінити американських військових на європейських базах, коли буде в НАТО. Для цього треба спочатку нашу країну взяти в НАТО, а потім вже зробити цей крок.

"Тобто це така собі дуже хитра підводка з боку Бориса Джонсона, яку також використав Офіс Президента України, коли написали цей пункт. Тобто кажуть Трампу, ти ж хочеш замінити американських військових в Європі? Ось давай нам Україну замінимо. А ти що, Україну треба взяти в НАТО? Ну тут, так, тут по-іншому ніяк, так що треба Україну брати в НАТО пункт перший цього плану перемоги", — каже економіст.

Раніше "Телеграф" писав, що розвідник пояснив, як Україна та Захід можуть тиснути на Росію.