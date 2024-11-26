"У Путіна немає іншої моделі": Кулеба розповів, чи спрацює "план Трампа" по завершенню війни в Україні

РФ може піти далі

Сценарій завершення війни в Україн, який передбачає заморозку лінії фронту та відмову від вступу до НАТО на 20 років, не спрацює. Глава РФ Володимир Путін буде воювати до кінця своїх днів.

Про це в інтерв'ю Youtube-каналу "Пряма Червона" розповів колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. За його словами, будь-який мирний план зараз "написаний вилами по воді".

Ексміністр прокоментував слова обраного президента США Дональда Трампа про закінчення війни за 24 години. За словами Кулеби, ця заява була "електоральною".

"Як будь-який досвідчений політик Трамп сказав про 24 години, але не сказав, коли вони почнуться. Це була електоральна заява. Безумовно, що цю війну неможливо зупинити ні за 24, ні за 48, ні за 72 години. Ми це вже все проходили", — підкреслив він.

Кулеба наголосив, що ніхто зараз ні в Києві, ні в Москві, ні в Вашингтоні, ні в Брюсселі не скаже реальні параметри, як закінчиться війна. На його думку, це буде "дикий коктейль" різних "інгредієнтів" та гарантій.

"Путін буде воювати до кінця своїх днів. У нього вже немає іншої моделі. Питання з ким і з якою інтенсивністю. Але поки Путін сидить в Кремлі, він буде воювати з Україною. Якщо він побачить, що НАТО перетворюється на фікцію, він піде далі – в країни Балтії, в Польщу", — наголосив ексміністр.

Він також прокоментував План перемоги Володимира Зеленського. За словами Кулеби, після презентації цього документа за кордоном та в парламенті в українців виникло питання, чому цей план передбачає тільки дії іноземних партнерів.

Він зазначив, що президент почув цю думку. Кулеба наголосив, що після цього глава держави представив План стійкості.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Офісі президента відреагували на статтю The Wall Street Journal про план завершення війни в Україні. Його приписують Трампу.