Трамп "може поховати" Росію: економіст розповів, чого чекає від США

Економіці Росії прогнозують чорні дні

Сполучені штати Америки разом із партнерами можуть провернути трюк, який свого часу призвів до розпаду СРСР. Йдеться про обвал цін на нафту, що стане серйозним ударом по Москві, яка і без цього вже стикається з рекордною інфляцією.

Про це "Телеграфу" розповів головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук Іван Ус. За його словами, нова адміністрація Білого дому на чолі з Дональдом Трампом може підіграти планам Саудівської Аравії, а також допомогти опозиції змінити владу у Венесуелі та повернути її нафту на світовий ринок.

Він розповів, що достеменно невідомо, чи був договір між Рональдом Рейганом і королем Саудівської Аравії у 1986 році щодо зниження цін на нафту, але зазначив, що цього року справді спостерігалося різке падіння цін на нафту. За його словами, якщо до цього нафта коштувала по 30 доларів за барель, то після аж до 1990 року її можна було купити по 16 доларів за барель і нижче.

Ус каже, що Трамп вже обіцяв наростити видобуток нафти, а також може повністю нормалізувати стосунки з Ер-Ріядом. Нинішня адміністрація має проблеми з лідерами Саудівської Аравії через справу про вбивство журналіста Джамаля Хашоггі у 2018 році.

Нормалізація відносин допоможе країнам повторити сценарій 1986 року, вважає економіст. При цьому в ЗМІ вже з’являлася інформація про те, що Ер-Ріяд планує збільшити частку своєї нафти на ринку, а тому має намір пришвидшити видобуток з 1 грудня. Він додав, що це може обвалити ціну на нафту до 50 доларів.

"50 доларів для Росії це буде дуже негативним сценарієм", — додав він.

За його словами, Кремль 2/3 свого прибутку отримує від нафтогазової галузі і наступного року в бюджеті закладено ціну по 69 доларів за барель. Якщо нафта опуститься нижче 50 доларів, то російська марка Urals взагалі впаде до 45-47 доларів, оскільки вона і так продається з дисконтом.

Ус також очікує, що Трамп прийме пропозицію ПВК Blackwater щодо підтримки опозиції у Венесуелі в їх зусиллях щодо зміни режиму Ніколаса Мадуро на більш відкритого до роботи зі США президента. Економіст підкреслив, що Венесуела це країна, яка має найбільші у світі поклади нафти і якщо її паливо знову стане доступним для світового ринку, то ціни можуть впасти до 35-40 доларів за барель.

Він додав, що для Росії видобуток бареля коштує 50 доларів. Це означає, що в цьому сценарії її нафтовидобуток почне працювати собі на збиток.

"Як і в історії з СРСР, це може поховати Російську Федерацію", — наголосив Ус.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Путін може запропонувати Трампу поділити Україну на три частини. В українській розвідці визнали, що такий документ справді розробили у РФ.