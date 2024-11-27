Люди нічого не знали: генерал розповів, як в України забрали ядерну зброю

Про нюанси Біловезьких угод людей інформували із затримкою

Після початку ядерного роззброєння України лише обмежена кількість людей знала, куди насправді вивозили тактичні боєголовки. При цьому українців про це не інформували.

Про це розповів колишній командир 46-ї ракетної дивізії Ракетних військ стратегічного призначення СРСР, генерал-майор Микола Філатов в інтерв’ю "Тиждень". За його словами, ядерна зброя з України вивозилася на підставі Біловезької угоди від 8 грудня 1991 року.

Він зазначив, що у договорі було чітко сказано, що тактичні боєприпаси вирушали на "центральні передзаводські бази".

"І тільки фахівці та керівництво держави, зокрема президент, який підписував це, знали й розуміли, що всі "центральні передзаводські бази" розміщені на території Росії. Від народу України це практично, м’яко кажучи, приховували", — сказав Філатов.

За його словами, навіть факт підписання деяких угод у ЗМІ потрапляв лише через 2-3 тижні після підписання.

Філатов додав, що у договорах було зазначено, що ці боєприпаси будуть знищені під контролем міжнародних спостерігачів.

"Але практично, коли був перший ешелон, а за ним інші ешелони, ніякого контролю не було: нікого в Росію не допускали", — зазначив він.

Як повідомлялося раніше, деякі американські чиновники розглядають можливість повернення Україні ядерної зброї як одного із варіантів гарантій безпеки.