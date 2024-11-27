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Хатинки неначе писанки: як прикрашали оселі 100 років тому на Дніпропетровщині (фото)

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Петриківський розпис досі живий
Петриківський розпис досі живий. Фото Колаж "Телеграфа"

Краса створювалася руками, а кожна лінія несла особливий сенс

Петриківський розпис — один із найяскравіших символів української культури. Його візерунки можна побачити на сучасному посуді, текстилі, фасадах будинків, зупинках громадського транспорту і навіть в інтер’єрах громадських просторів. Це унікальне декоративне мистецтво, що народилося в селі Петриківка на Дніпропетровщині, стало справжнім брендом.

Раніше петриківський розпис був частиною побуту місцевих мешканців. У Петриківці та сусідніх селах стіни хат прикрашали вишуканими орнаментами, створеними вручну. Тоді, коли шпалер і сучасних матеріалів для декору ще не існувало, люди знаходили спосіб зробити свої домівки гарними та затишними. Майстрині використовували саморобні пензлі та натуральні барвники.

У Facebook-спільноті Історія України в ретро світлинах поділились фото інтер’єрів сільських хат 1920-х років із Петриківки та її околиць. Ці світлини дозволяють зануритися в атмосферу минулого і відчути дух тієї епохи.

На старих фото видно стіни, прикрашені візерунками квітів, ягід, пташок, що органічно вписувалися у простір сільської хати. Цей простий, але естетично вишуканий підхід до оформлення домівок демонструє вміння людей бачити красу навіть у буденності.

Старі фотографії, що зберегли колорит інтер’єрів сільських хат, нагадують про часи, коли мистецтво було невіддільною частиною побуту. Вони надихають і сьогодні, нагадуючи про нашу культурну спадщину, яка залишається актуальною і здатною прикрасити будь-який простір.

Сьогодні традиція петриківського розпису не лише зберігається, а й активно інтегрується у сучасне життя. Деякі дизайнери використовують петриківські мотиви у створенні сучасних інтер’єрів, а місцеві громади прикрашають зупинки та фасади будівель, щоб підкреслити свою унікальну ідентичність.

Раніше ми розповідали, як рибалили на Дніпрі майже сто років тому.

Теги:
#Ретро #Старі фотографії #Петриківський розпис