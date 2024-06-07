На Солнце произошло 7 вспышек: ожидать ли магнитных бурь до конца недели

Ученые поделились прогнозом, испортят ли настроение штормы на выходных

К концу текущей недели на Земле не ожидается магнитных бурь, а небольшое колебание 4 балла 9 июня исчезло из графика геомагнитных возмущений.

Как говорится на сайте Meteoprog, на светиле происходят постоянные вспышки и за сутки оно спровоцировало 7 взрывов класса С, то есть минимальных среди мощных вспышек класса М и Х. Они почти не влияют на магнитное поле Земли.

Согласно прогнозу, в пятницу, 7 июня, не ожидается повышенная солнечная активность, хотя есть вероятность вспышки класса Х.

Поэтому возможность малого или большого геомагнитного шторма в этот день составляет всего 1%.

Магнитные бури на Земле в течение 7-9 июня

Как говорится в ресурсе Meteoagent, на днях на Земле не прогнозируется каких-либо колебаний выше 3 баллов.

В течение 7-9 июня солнечная активность будет находиться на зеленом уровне.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой будет погода в Украине в конце первой недели лета. Синоптик Игорь Кибальчич рассказал, когда и какому региону ожидать возможные осадки.