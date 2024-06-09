Друга за червень магнітна буря накрила Землю: як довго вона триватиме

Очікуються важкі дні

З 7 червня розпочалась друга потужна магнітна буря у червні 2024 року. Тимчасове затишшя у неділю зміниться сильними збуреннями 10-11 числа.

Магнітні бурі на початку робочого тижня досягатимуть сили 5-6 балів по k-індексу. Про це повідомляє Meteoagent.

Магнітні бурі 10 та 11 червня 2024 року

У понеділок, 10 червня, сила збурення досягне відмітки у 6 балів по k-індексу. Така оцінка характерна для сильної бурі.

Не набагато спокійніше буде у вівторок. Згідно з прогнозами вчених, сила магнітної бурі 11 червня досягає 5 балів по k-індексу.

На цьому другий геошторм у червні завершується. Далі до кінця тижня очікується спокійна ситуація. Максимальний рівень збурення геомагнітного поля Землі оцінюється у 2 бали.

Попереду дводенна магнітна буря

За попереднім прогнозом вчених, ситуація до кінця місяця буде спокійною. Але зазначимо, що це може змінитись у будь-який момент. Подібні прогнози є точними лише на короткий строк, бо залежать від активності Сонця, яку вкрай важко спрогнозувати.

Для довідки: магнітна буря ― це тимчасове явище, яке характеризує збурення магнітного поля Землі. Воно спричинене потужними викидами заряджених частинок та випромінювання через спалахи на Сонці. Коли ці частинки направлені у сторону Землі, то вони взаємодіють з магнітосферою нашої планети й це призводить до коливань магнітного поля. Вважається, що це явище може нашкодити роботі навігаційних та супутникових систем.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що астросиноптики змінили графік. Спостереження за Сонцем змусило внести певні корективи.