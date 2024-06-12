Сонячний "монстр" знову прокинувся: чи спровокує він магнітні бурі на Землі

Астросиноптики попереджають про "червоні" дні

На світилі спалахнула стара сонячна пляма AR3664, яка викликала вибух на зворотній стороні зірки. Вчені кажуть, що вона спричинить лише радіаційну бурю, однак інші впевнені — Землю охопив шестибальний геомагнітний шторм.

Наша планета з'єднана зі сонячною плямою через "спіраль Паркера", як повідомили вені зі сайту дослідження космічної погоди Spaceweather. Вона спрямовує на Землю протони, які можуть перетворитись в радіаційну бурю класу S1.

Магнітні бурі на Землі протягом 12-16 червня

Як мовиться у ресурсі Meteoagent, цими днями на Землі протримається одноденний геомагнітний шторм 6 балів потужності.

Протягом 12 червня прогнозується 6-бальна магнітна буря, яка вже наступного дня, 13 червня, знизиться до мінімальної сонячної активності.

Така ситуація має протриматись до кінця тижня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою буде погода в Україні найближчими днями.