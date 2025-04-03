Блокування чи недотримання процедур? Стефанчук пояснив, чому Порошенко не поїхав до США

В ЄС звинуватили Стефанчука в блокуванні міжнародного відрядження

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук відповів на звинувачення партії "Європейська солідарність" у тому, що п’ятого президента Петра Порошенка не випустили в Маямі (США) через те, що він в опозиції до чинної влади. Він заявив, що Ірина Геращенко, соратниця Порошенка, звинувачуючи владу в брехні, сама розповідає тільки половину правди.

"Не варто звинувачувати інших у брехні, коли публічно показуєш лише половину правди — тобто пів скріна", — написав Стефанчук. Він пояснив, що заява на відрядження справді була створена у лютому в єдиній автоматизованій системі роботи з документами Верховної Ради України, але не був підписаний самим Порошенком і тому не міг потрапити на розгляд до голови Верховної Ради.

Згідно з інформацією Стефанчука, Порошенко подав нову заяву 1 квітня о 15:00, хоча "робоча" поїздка до Маямі мала початися того ж дня зранку. "Якщо чесно, це вже більше схоже на першоквітневий жарт, ніж на заздалегідь сплановану міжпарламентську місію", — зазначив спікер.

Також він додав, що відрядження народних депутатів можливе лише в межах міжпарламентської діяльності, а не на запрошення декана університету, що, на думку Стефанчука, "більше схоже на "конференційний туризм" із бонусом самопіару".

Скандал між партією "Європейська солідарність" та представниками влади щодо поїздки Петра Порошенка до США розгорілася після того, як в ЄС звинуватили Стефанчука в блокуванні міжнародного відрядження.

За інформацією партії "Європейська солідарність", п'ятий президент України мав бути ключовим спікером на міжнародній безпековій конференції у Флориді на тему "Виклики у глобальному політичному ландшафті — як зміцнити демократію". Там також планувалися зустрічі з представниками команди президента США Дональда Трампа для обговорення стратегій завершення війни з Росією та посилення української обороноздатності.

У своїй заяві "Європейська Солідарність" стверджує, що влада порушує "принципи багатопартійного плюралізму" та "права опозиції", а візит блокується "в той час, коли Офіс президента демонструє неспроможність знайти спільну мову з новою адміністрацією" США.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук у відповідь опублікував розлогий пост, назвавши ситуацію "новою серією політичного шоу "БПП — Блокують Петра Порошенка"". За його словами, документ про відрядження не був належним чином оформлений.

Народна депутатка Ірина Геращенко, соратниця Порошенка, різко розкритикувала позицію Стефанчука, назвавши це "шокуючим знеціненням міжпарламентської діяльності опозиції" та "нерозумінням основ парламентської дипломатії".

Вона вказала на подвійні стандарти, стверджуючи, що заклик "любити Україну в Україні" не стосується представників влади: "Якщо погуглити сторінки депутатів партії і влади, то чи не всі вони зараз за кордоном, в однопартійних делегаціях, які чомусь подають партнерам як парламентські."

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, Порошенко в інтерв’ю BILD розкритикував Зеленського і заступився за Трампа. Санкції проти себе експрезидент назвав "атакою на свободу та демократію".