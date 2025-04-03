Рух синьою гілкою метро в Києві було призупинено: у чому причина (оновлено)

Офіційні структури ситуацію не коментували

У Києві частково було зупинено рух поїздів синьою гілкою метро через інцидент на станції "Контрактова площа", де пасажирка потрапила під потяг.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

18:40 Рух потягів "синьої" гілки метро відновлено у звичному режимі, пишуть в КМДА. Усі станції, що раніше були закриті для пасажирів, працюють і на вхід, і на вихід.

Пасажирка, що потрапила на колії, жива. Обставини випадку наразі з'ясовують правоохоронні органи.

Станом на 18:00 було зачинено на вхід станції "Поштова площа", "Контрактова площа", "Почайна" та "Тараса Шевченка".

Місцеві Телеграм-канали публікують відео з місця подій:

Рух поїздів організовано у двох окремих ділянках: від станції "Теремки" до станції "Майдан Незалежності" та від станції "Оболонь" до станції "Героїв Дніпра".

На місці події працюють медики та правоохоронці. Причини інциденту наразі з’ясовуються.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що у четвер, 3 квітня, у Києві пролунало одразу два вибухи. Один з них стався на ринку "Юність" в Деснянському районі столиці.