Що робити, якщо працюючому пенсіонеру не перерахували пенсію

Не завжди зарплата, отримана після виходу на пенсію, впливає на її розмір

Березнева індексація пенсій позаду, а в квітні Пенсійний фонд проводить перерахунок для працюючих пенсіонерів. Але що робити, якщо сума не змінилася?

Щоб ваші доходи врахували при перерахунку, мають збігтися дві умови, кажуть в ПФУ:

24 місяці страхового стажу після призначення чи останнього перерахунку пенсії.

після призначення чи останнього перерахунку пенсії. Заробітна плата, з якої рахують пенсію, повинна бути вищою за ту, що використовувалася для підрахунку раніше.

Якщо ваш стаж оновився, але зарплата була меншою, її просто не врахують. У такому разі перерахунок зроблять лише на основі нового страхового стажу. Також зазначається, що врахована зарплата до 28 лютого 2025 року. Для тих пенсіонерів, які мають право на перерахунок, але його не було, або стаж у 24 місяці набутий в березні, у ПФУ радять звертатися особисто до сервісного центру. Потрібно буде написати заяву про перерахунок.

Пенсійний фонд радить звернутись до сервісного центру

Показник середньої зарплати, який використали при обчисленні пенсії, при перерахунку не змінюється.

Раніше "Телеграф" розповідав, що частина пенсіонерів має право на безкоштовне паркування та місце на автостоянці для зберігання машини. Воно не надається автоматично — має відбутися певна бюрократична процедура.