Кількість жертв землетрусу в М'янмі різко зросла. Зруйновано будинки, монастир та дороги (відео)

М'янма — одна з найбідніших країн світу

Землетрус в М'янмі, який стався 28 березня, за оновленими даними забрав життя 1002 людей. Також багато травмованих.

За даними Тhe Нindu, кількість жертв землетрусу в М'янмі зросла до 1002 людей. Такі дані зранку 29 березня дала правляча хунта. Ще 2376 людей отримали поранення.

Як пише Le Monde, землетрус магнітудою 7,7 стався опівдні з епіцентром поблизу Мандалая, другого за величиною міста М’янми. Після цього відбулися повторні поштовхи, один із них магнітудою 6,4 бала. В Мандалаї землетрус зруйнував кілька будівель, у тому числі один із найбільших монастирів міста.

М’янма розташована в зоні активних землетрусів. Проте більшість поштовхів, на відміну від землетрусу 28 березня, відбуваються в малонаселених районах.

Через руйнування доріг, мостів та пошкодження дамби, є труднощі з тим, щоб дістатися до деяких постраждалих районів. За оцінками директора Міжнародного комітету порятунку М’янми Мохаммеда Ріяса, можуть пройти тижні, перш ніж стане зрозумілим повний масштаб руйнувань, спричинених цим землетрусом.

Крім М’янми землетрус зачепив Таїланд. Влада країни повідомила про загибель 6 людей, 22 отримали поранення. 101 людина вважається такою, що пропала безвісти.

Як повідомляв "Телеграф", 6 березня землетрус зафіксували в Україні. Підземні поштовхи магнітудою 2,6 за шкалою Ріхтера сталися в Тернопільській області.