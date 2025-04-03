У Держдумі Росії зробили випад у бік ФІФА та України

Російський депутат зробив безглузду заяву

Депутат Держдуми РФ Роман Терюшков висловився щодо слів президента Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Джанні Інфантіно. На Конгресі Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) глава світового футболу заявив, що чекає на повернення Росії.

Відповідний коментар Терюшкова наводить bookmaker-ratings.ru. Роман не розуміє, чому Росія відсторонена від міжнародного футболу, а Україна – ні.

"До завершення СВО всі співчутливі висловлювання тих, хто виключив росіян з міжнародного спорту — чиста демагогія. Спортивні функціонери промовляють одні тези, а на папері й в діях відображають і реалізують протилежне.

Інфантіно, якщо футбол існує для об’єднання людей, то чому відсторонено збірну Росії, а збірна України водночас – повноправний учасник?" — сказав Терюшков.

У мережі лише посміялися з горе-депутата.

Нагадаємо, ФІФА та УЄФА відсторонили всі російські клуби та збірні від міжнародних змагань до подальшого повідомлення. Останнім часом почастішали розмови про повернення Росії у міжнародний футбол.