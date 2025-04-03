Де було Руське море і що це за таємничий Острів русів: розгадуємо географічні загадки Київської Русі

Загадковий острів Русі, що згадується в літописах Київської Русі як стратегічний пункт між рукавами Дніпра, досі залишається однією з найбільших історичних таємниць раннього слов'янства

У літописах Київської Русі згадується загадковий острів Русі. Цей острів мав велике значення для руських князів, оскільки саме звідси починалися походи в половецькі степи.

"Телеграф" спробував розібратися, де знаходилося це Руське море. І що могло ховатися під іменем таємничого Острова русів.

Острів русів

Острів Русів згадується мусульманськими купцями і мандрівниками як великий острів серед Великої води, вкритий лісами і болотами, довжиною близько 130—140 км. Одна з гіпотез місцезнаходження цього острова з'явилася в 60-х роках 20 століття, коли льотчики помітили, що земля між Каневом, Смілою і Чигирином значно вища від навколишніх земель. Виявилося, що нижче Канева Дніпро розділявся на два рукави: правий судноплавний і лівий, який був другорядним, але також судноплавним. Саме між цими рукавами міг розташовуватися острів Русів.

Арабські історики згадують про острів русів на морі, де вони мешкали серед лісів і боліт. Цей острів міг бути розташований в Поліссі, де ще кілька тисяч років тому болотиста місцевість могла простягатися на сотні кілометрів на південь. Руси, згідно з арабськими джерелами, були могутнім народом, який здійснював набіги на кораблях у Хазарське море.

Арабські письменники називали Київ "Куябою", підкреслюючи його значення як столиці Русі. Населення Києва характеризувалося як суворе і войовниче, зайняте хліборобством і скотарством

Руське Море

У літописах Київської Русі згадується, що варяги-руси приходили до фіно-угрів із-за моря. Проте під цим морем не варто розуміти Балтійське море, оскільки воно розташовувалося занадто далеко від Києва. Більш ймовірно, що мова йде про великі озера, які існували на півночі України після танення льодовиків. Геродот писав про те, що Дніпро починається з великого озера, яке розділяло землі Русі від фіно-угрів.

Варязькі Походи

Варязькі походи до словен і чуді здійснювалися з території Русі, яка розташовувалася в Наддніпрянщині. Термін "Русь" вперше зустрічається в русько-візантійському договорі 911 року. Візантійський імператор Констянтин Багрянородний розрізняв власне Русь і зовнішню Русь, тобто території підвладні Київським князям.

Отже, загадка Руського моря і таємничого Острова русів залишається предметом дискусій серед істориків. Проте більшість свідчень вказує на те, що ці території розташовувалися в Наддніпрянщині, де великі озера після льодовикового періоду могли вважатися морями. Варязькі походи здійснювалися з цієї території, а Острів русів міг бути розташований між рукавами Дніпра.

Раніше "Телеграф" розповідав про найтемнішу сторінку в історії України. Це були події, що відбувалися після розпаду Русі.