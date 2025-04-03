Росія збільшує свої війська? У НАТО зробили тривожну заяву

Росія нібито розширює своє промислове виробництво, відкриває нові виробничі потужності та перепрофілює комерційні лінії на військові потреби

Армія Росії нібито нарощує чисельність військ та поповнює свої втрати швидше, ніж розраховували аналітики. Також вона оновлює бойову техніку та снаряди.

Таку заяву зробив верховний головнокомандувач об’єднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі на слуханнях у комітеті сенату США у справах збройних сил.

"Росія не лише посилює особовий склад, а й безпрецедентними темпами замінює бойову техніку та боєприпаси", — заявив він.

За його оцінками, нібито російські сили зараз більші ніж на початку повномасштабної війни.

"Росія розширює своє промислове виробництво, відкриває нові виробничі потужності та перепрофілює комерційні лінії на військові потреби. В результаті очікується, що цього року російський оборонно-промисловий комплекс випустить 1,5 тис. танків, 3 тис. бронемашин та 200 балістичних та крилатих ракет "Іскандер". Для порівняння: Сполучені Штати виробляють лише 135 танків на рік і більше не випускають нові бойові машини піхоти Bradley", — сказав Каволі.

Крім того, генерал каже, що Росія нарощує співпрацю з Китаєм, КНДР та Іраном, а також обмін технологіями у військовій сфері з ними.

"Поглиблення стратегічного партнерства Росії із нашими противниками ще більше ускладнює обстановку у сфері глобальної безпеки та створює загрозу для США".

Він також підкреслив, що будь-яке припинення Сполученими Штатами постачання зброї та розвідувальної інформації Україні вкрай згубно позначатиметься на її військових зусиллях.

"Україна, мабуть, вирішила частину проблеми нестачі військ, що воюють проти Росії, у тому числі за рахунок розширення кола новобранців", — зазначив Каволі.

Варто додати, що у квітні 2024 року Каволі на слуханнях у Конгресі робив заяву, що армія РФ нібито стала на 15 відсотків — чим була, коли вона увірвалася до України. За його словами, протягом року вона нібито збільшила чисельність своїх військ на фронті із 360 тисяч до 470 тисяч.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки росіян загинуло на фронті з початку 2025 року. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський назвав цифру.