На Сонці знову щось спалахує: чи готуватись до магнітних бур найближчими днями

З'явився прогноз до кінця тижня

На Сонці продовжують відбуватись геомагнітні спалахи, але вони не спричинять сильних магнітних бур найближчими днями. Вчені попереджають лише про 4-бальне геомагнітне коливання 14 та 15 червня.

Згідно з даними сайту Meteoprog, за останню добу на світилі сталось 2 спалахи класу С та 1 — класу М, але сонячна активність була на низькому рівні.

За словами астросиноптиків, такі вибухи можуть спричинити невеликий радіаційний шторм на денній стороні нашої планети.

Щодо магнітних бур, то протягом 14 червня ймовірність малого та великого шторму складає 1%.

Магнітні бурі на Землі протягом 14-16 червня

Як мовиться у ресурсі Meteoagent, до кінця поточного тижня на Землі має протриматись дводенна магнітна буря 4 балів силою.

Протягом 14-15 червня сонячна активність знаходитиметься у збудженому стані 4 балів потужності. Після того, у неділю, 16 червня, прогнозується геомагнітна тиша.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи очікується нестабільна погода в Україні наприкінці робочого тижня.