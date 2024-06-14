На Солнце опять что-то вспыхивает: готовиться ли к магнитным бурям в ближайшие дни

Появился прогноз к концу недели

На Солнце продолжают происходить геомагнитные вспышки, но они не повлекут за собой сильных магнитных бурь в ближайшие дни. Ученые предупреждают только о 4-балльном геомагнитном колебании 14 и 15 июня.

Согласно данным сайта Meteoprog, за последние сутки на светиле произошло 2 вспышки класса С и 1 — класса М, но солнечная активность была на низком уровне.

По словам астросиноптиков, такие взрывы могут повлечь за собой небольшой радиационный шторм на дневной стороне нашей планеты.

Что касается магнитных бурь, то в течение 14 июня вероятность малого и большого шторма составляет 1%.

Магнитные бури на Земле в течение 14-16 июня

Как говорится в ресурсе Meteoagent, до конца текущей недели на Земле должна продержаться двухдневная магнитная буря 4 балла силой.

В течение 14-15 июня солнечная активность будет находиться в возбужденном состоянии 4 балла мощности. После того, в воскресенье, 16 июня, прогнозируется геомагнитная тишина.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, ожидается ли нестабильная погода в Украине в конце рабочей недели.