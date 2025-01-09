Коли відбудуться переговори України та Росії. На CNN назвали дедлайн

Наскільки важко буде просувати переговори нікому невідомо

Переговори України та РФ можуть відбутися в першій половині 2025 року. Такий сценарій передбачали і американська, і українська адміністрації.

Про це повідомляє видання CNN. При цьому наголошується, що переговори про закінчення війни почалися б у першій половині 2025 року навіть у разі перемоги Камали Гарріс.

"Посадовці стверджують, що і адміністрація США, і адміністрація України очікували, що переговори з Москвою можуть відбутися в першій половині 2025 року — незалежно від того, хто переможе на виборах у США, — і їхньою метою було подальше розширення прав і можливостей України перед потенційними переговорами", — йдеться в повідомленні.

Американські урядовці наголошують, що санкції, запроваджені США проти Москви, сприяли значному ослабленню російської економіки і надалі зможуть стимулювати Путіна розпочати переговорний процес.

Нагадаємо, що стали відомі деталі плану Кіта Келлога, якого обраний президент США висунув на посаду спецпредставника по Україні та Росії, щодо заморожування війни в Україні. Зокрема йдеться про припинення ізоляції Росії. У свою чергу, глава Росії Володимир Путін відкинув мирний план, який розробляє команда Трампа.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна не піде на переговори з Росією щодо припинення війни, доки агресор не заплатить за все. За його словами, навіть прихід до влади у США Дональда Трампа не змінить цієї позиції.