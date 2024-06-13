Якою буде погода та температура моря в Одесі у вихідні: чи вдасться позасмагати та з комфортом поплавати

Температура води бадьоритиме

В Одесі, попри третій рік повномасштабної війни, відкрили купальний сезон: 8 червня стала доступна перша зона для купання — пляж "Калетон". Загалом в обласному центрі та районі планують відкрити близько 20 пляжів. Проте погода у найближчі вихідні не сприятиме пляжному відпочинку.

За прогнозами сайту Мeteofor, усі вихідні, починаючи з п’ятниці, 14 червня, в Одесі дощитиме, температура повітря не підніметься вище 24 градусів тепла. Дощі відступлять лише у понеділок, тоді й потеплішає.

У п’ятницю, 14 червня, прогнозується дощ, максимальна температура повітря складе +22 градуси. У суботу, 15 червня, також пройдуть дощі, градусники показуватимуть 18-22 градуси тепла. У неділю, 16 червня, опади продовжаться, хоч і з меншою інтенсивністю, повітря прогріється до +18 +24.

За даними сайту seatemperature.net, 13 червня температура води у морі в Одесі становить 21,3 градуса. Це досить холодна вода, але вже придатна для купання. За прогнозами, у вихідні вона становитиме 20,8 — 21,3 градуса. При цьому фактичні значення температури води біля берега можуть відрізнятися від прогнозу на кілька градусів. Це буває помітним після сильного дощу або після тривалих періодів сильних вітрів.

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки коштуватиме подобова оренда квартири в Одесі. За житло економкласу доведеться викласти від 500 до 800 гривень на добу. Ціна на елітні квартири стартує від 1500 гривень.