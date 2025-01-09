Строк для добровільного повернення із СЗЧ продовжили. Скільки є часу

"За" проголосували 298 народних депутатів

Верховна Рада України продовжила термін добровільного повернення із СЗЧ (на укр. — самовільне залишення військової частини). Наразі він діє до 1 березня 2025 року.

"За" проголосувало 298 народних депутатів. Проти ніхто не проголосував. Ще 21 народний обранець не брав участі у голосуванні.

Зазначимо, що термін, що діє, закінчився 1 січня 2025 року. Раніше заступник керівника Офісу президента Ірина Верещук анонсувала, що питання продовження обговорюється в парламенті.

Нагадаємо, що 29 листопада набрав чинності закон "Про внесення зміни до глави XII "Прикінцеві положення" Закону України "Про військовий обов’язок та військову службу" про умови продовження військової служби під час дії воєнного стану окремим категоріям військовослужбовців".

Його положення, зокрема, передбачають, що військовослужбовцям, які вперше здійснили СЗЧ або дезертували, і згодом висловили готовність продовжити військову службу, командир (начальник) військової частини не пізніше 72 години з дня їх прибуття у військову частину або місця проходження служби продовжує відповідно військову службу, дія контракту, а також відновлює виплату грошового та продовольчого, речового, інших видів забезпечення. При цьому дія закону поширюється лише на військовослужбовців, які повернуться до 1 січня 2025 року.

Раніше "Телеграф" писав про те, як часто військові повертаються на службу після СЗЧ. Командування ЗСУ розраховує на подальше покращення ситуації.