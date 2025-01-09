Відмовився від пропозиції Банкової. З ким піде в Раду Кубраков

В Офісі президента хотіли зіграти на випередження

На тлі великого інтересу громадськості та українського політикуму до виборів Верховної Ради на Банковій вирішили говорити мовою пропозицій з деякими конкурентами. Серед них — ексміністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Він був відповідальним за програму президента "Велике будівництво", мав прямий контакт із президентом Володимиром Зеленським, але через намагання стати самостійним гравцем Кубракова звільнили у травні 2024-го. Та й напружені стосунки зі "Слугою народу" не йшли йому на користь.

Більше читайте на сайті "Телеграф" у публікації: "Союз Залужного із Зеленським, камбек Льовочкіна, але без Арестовича: хто і як в Україні (не)готується до виборів".

У жовтні 2024-го Кубраков заснував аналітичний центр We Build Ukraine. Джерела "Телеграфу" в СН розповідали, що це початок підготовки до виборів. Пізніше таку назву отримає політична сила Кубракова, до якої приєднаються його партнер по роботі в міністерстві Мустафа Найєм та поки що голова президентської партії Олена Шуляк. Хоча публічно вона спростовує цю інформацію.

Олександр Кубраков та Олена Шуляк

Щоб не допустити успішної політичної кар’єри Кубракова, в Офісі президента вирішили зіграти на випередження і піти на примирення з ним. За інформацією "Телеграфу", йому пропонували стати головою Дніпропетровської області (він родом звідти), але ексміністр відмовився.

Також була пропозиція стати конкурентом мера Дніпра Бориса Філатова на майбутніх місцевих виборах, отримавши підтримку ОП. Кубракова це теж не зацікавило. Нескладно помітити, що обидві пропозиції стосуються роботи в Дніпрі, подалі від Києва та від посольств, тісні звʼязки з якими й розсварили Кубракова з Банковою.

Поки він погодився на посаду радника міністра оборони Рустема Умєрова. Як кажуть джерела "Телеграфу" в міністерстві, його поява у відомстві — рішення Офісу президента.

Команда Зеленського вбачає небезпеку в Кубракові та його можливостях. Тому сподівається, що таким заграванням зможе домовитись і перетягнути конкурента на свій бік. Але що за це буде просити Кубраков, залишається відкритим питанням.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що стосунки Кубракова із президентом зіпсувались після рішення ексміністра комунікувати з посольствами в обхід ОП. А монобільшість втратила довіру до нього після історії з нібито хабарем від їхнього колеги Андрія Одарченка.