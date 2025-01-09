Працівник отримав повістку, але його хочуть забронювати: чи є шанс

Бронь можна отримати після повістки, якщо вона була виписана для уточнення даних чи проходження ВЛК

В Україні критично важливі підприємства мають право забронювати своїх працівників. Надання такої відстрочки можливо навіть тоді, коли працівник отримав повістку, але є певні нюанси.

Юрист Дмитро Франчук у коментарі для РБК-Україна пояснив, що думка про забронювання працівника після вручення повістки виникла внаслідок плутанини з різними типами повісток та етапів мобілізаційного процесу.

За його словами, існує три різні повістки:

Повістка для уточнення даних. Вона зобов'язує чоловіка прийти до ТЦК для перевірки облікових даних, стану здоров'я, сімейного стану тощо. Вона не означає негайної мобілізації. Саме у цей період підприємство має надати усі необхідні документи на бронювання. Цей етап надає можливість успішного бронювання;

Вона зобов'язує чоловіка прийти до ТЦК для перевірки облікових даних, стану здоров'я, сімейного стану тощо. Вона не означає негайної мобілізації. Саме у цей період підприємство має надати усі необхідні документи на бронювання. Цей етап надає можливість успішного бронювання; Повістка на проходження ВЛК (військово-лікарської комісії). Повістка передбачає медичний огляд для визначення придатності до військової служби. ВЛК надасть висновок про ступінь придатності й буде прийнято рішення про мобілізацію. На цьому етапі також можливе бронювання;

(військово-лікарської комісії). Повістка передбачає медичний огляд для визначення придатності до військової служби. ВЛК надасть висновок про ступінь придатності й буде прийнято рішення про мобілізацію. На цьому етапі також можливе бронювання; Мобілізаційне розпорядження чи "бойова" повістка. Якщо особа отримує цю повістку, то це вже призов на військову службу та відрядження до військової частини. Після вручення такої повістки бронювання вже неможливе.

"Якщо працівник вже отримав "бойову" повістку, то навіть наявність поданих раніше документів на бронювання, які ще не були розглянуті, не є підставою для відстрочки від мобілізації", — наголосив він.

Аби працівника не мобілізували, підприємству потрібно завчасно подбати про бронювання таких осіб, не чекати повісток, перевіряти відповість чоловіків критеріям бронювання, швидко подавати всі документи, а також тримати зв'язок з ТЦК та іншими органами державної влади з питань бронювання.

Однак якщо чоловік вже отримав повістку, але не мобілізаційне розпорядження, то він повинен з'явитись до ТЦК і надати всі документи, які підтверджують подання документів на бронювання. Крім того, підприємство може звернутись до ТЦК з додатковою інформацією та офіційними папірцями, аби підтвердити важливість працівника на виробництві.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про критерії бронювання працівників у 2025 році.