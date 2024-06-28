Нова висока магнітна буря зіпсує настрій найближчим часом: яка її сила

Астросиноптики оновили графік коливань

Наразі на Землі вирує магнітна буря, сила якої складає 5 балів. Хоча деякі вчені впевнені, що її потужність тримається на рівні 6 балів. Шторм має завершитись у перший вихідний цього тижня.

Згідно з даними сайту дослідження космічної погоди Spaceweather, викид корональної маси (СМЕ), який впливає на нашу планету 28 червня, був запущений у космос рано вранці 25 червня. СМЕ відбувся через спалах нитки магнетизму у південній півкулі Сонця.

Магнітні бурі 28-30 червня

Згідно зі графіком геомагнітних коливань на Землі, який було оприлюднено ресурсом Meteoagent, протягом найближчих двох днів варто готуватись до бурі 5-6 балів.

У п'ятницю, 28 червня, має протриматися висока магнітна буря 6 балів, яка вже 29 червня знизиться до 5 балів потужності.

Після того, 30 червня, не очікується будь-яких коливань вище 3 балів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні найближчими днями очікується сильна спека, однак одному регіону пощастить зі дощами.