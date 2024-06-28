Новая высокая магнитная буря испортит настроение в ближайшее время: какова ее сила

Астросиноптики обновили график колебаний

На Земле бурлит магнитная буря, сила которой составляет 5 баллов. Хотя некоторые учёные уверены, что ее мощность держится на уровне 6 баллов. Шторм должен завершиться в первый выходной на этой неделе.

Согласно данным сайта исследования космической погоды Spaceweather, выброс корональной массы (СМЕ), влияющий на нашу планету 28 июня, был запущен в космос ранним утром 25 июня. СМЕ произошло из-за вспышки нити магнетизма в южном полушарии Солнца.

Магнитные бури 28-30 июня

Согласно графику геомагнитных колебаний на Земле, обнародованному ресурсом Meteoagent, в течение ближайших двух дней следует готовиться к буре 5-6 баллов.

В пятницу, 28 июня, должна продержаться высокая магнитная буря 6 баллов, которая уже 29 июня снизится до 5 баллов мощности.

После того, 30 июня, не ожидается каких-либо колебаний выше 3 баллов.

Напомним, ранее Телеграф писал, что в Украине в ближайшие дни ожидается сильная жара, однако одному региону повезет с дождями.