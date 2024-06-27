Прогноз підтвердився: якої сили та коли вируватиме магнітна буря на Землі

Є ймовірність триденного шторму

Астросиноптики помітили викид корональної маси (СМЕ), який був запущений у космос 25 червня. За їх словами, він може стати причиною магнітної бурі вже найближчими днями.

Незначні геомагнітні бурі класу G1 можливі 28 червня. Про це повідомили на сайті дослідження космічної погоди Spaceweather.

Буря стане наслідком спалаху нитки магнетизму в південній півкулі Сонця. В той час СМЕ вилетів у космос і, ймовірно, вплине на поле нашої планети.

Магнітні бурі 27-30 червня

Згідно зі графіком геомагнітних коливань на Землі, який було оприлюднено ресурсом Meteoagent, протягом найближчих днів варто готуватись до одноденної бурі 4 балів та дводенного магнітного шторму 5 балів.

У четвер, 27 червня, має протриматися середня магнітна буря 4 балів, яка вже 28 та 29 червня виросте до високого шторму.

Після того, 30 червня, не очікується будь-яких коливань вище 2 балів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, на яку погоду очікувати українцям наприкінці червня. Прогноз дав відомий синоптик Ігор Кібальчич.