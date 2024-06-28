В Україну йде екстремальна спека, але один регіон освіжать дощі: прогноз погоди на вихідні
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Попереду ще два місяці сонця та тепла
В Україні встановилася чудова літня погода, проте захід продовжуватимуть поливати дощі. При цьому останній день місяця по всій країні буде сухим та спекотним.
За прогнозом Українського гідрометцентру, у п’ятницю, 28 червня, на переважній частині країни опадів не прогнозується, хмарно із проясненнями. Однак у трьох областях — Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській, пройдуть дощі з грозами. Денна температура повітря в Україні досягне +24 +31 градуса.
У суботу, 29 червня, дощі поширяться на весь захід України, можливі грози. На решті території України опадів не очікується. Вночі стовпчики термометрів піднімуться до 14-22 градусів тепла, вдень прогнозується +27 +33 градуси.
А у неділю, 30 червня, перший місяць літа попрощається з українцями сонячною погодою. Опадів не прогнозується по всій країні. Вночі синоптики обіцяють від 16 до 22 градусів вище за нуль, вдень повітря прогріється до 29-34 градусів з позначкою "плюс". Найспекотнішим буде південь, проте майже по всій країні стовпчики термометрів піднімуться вище за 30-градусну позначку. Проте вже з понеділка західні області знову поллють дощі.
До речі, раніше ми розповідали про п’ять способів охолодитися влітку без зайвих витрат. Для цього буде потрібно лише вода.
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