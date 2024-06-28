В Україну йде екстремальна спека, але один регіон освіжать дощі: прогноз погоди на вихідні

Попереду ще два місяці сонця та тепла

В Україні встановилася чудова літня погода, проте захід продовжуватимуть поливати дощі. При цьому останній день місяця по всій країні буде сухим та спекотним.

За прогнозом Українського гідрометцентру, у п’ятницю, 28 червня, на переважній частині країни опадів не прогнозується, хмарно із проясненнями. Однак у трьох областях — Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській, пройдуть дощі з грозами. Денна температура повітря в Україні досягне +24 +31 градуса.

Карта погоди на 28 червня

У суботу, 29 червня, дощі поширяться на весь захід України, можливі грози. На решті території України опадів не очікується. Вночі стовпчики термометрів піднімуться до 14-22 градусів тепла, вдень прогнозується +27 +33 градуси.

Карта погоди на 29 червня

А у неділю, 30 червня, перший місяць літа попрощається з українцями сонячною погодою. Опадів не прогнозується по всій країні. Вночі синоптики обіцяють від 16 до 22 градусів вище за нуль, вдень повітря прогріється до 29-34 градусів з позначкою "плюс". Найспекотнішим буде південь, проте майже по всій країні стовпчики термометрів піднімуться вище за 30-градусну позначку. Проте вже з понеділка західні області знову поллють дощі.

Карта погоди на 30 червня

До речі, раніше ми розповідали про п’ять способів охолодитися влітку без зайвих витрат. Для цього буде потрібно лише вода.

Раніше "Телеграф" розповідав про погоду у Києві найближчими днями. У столиці буде досить спекотно.