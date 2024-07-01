Вчені прогнозують триденну магнітну бурю: коли очікується її пік

Причиною штормів стане викид корональної маси (СМЕ)

Найближчими днями два викиди корональної маси (СМЕ) будуть впливати на магнітне поле Землі. Ймовірно, що до 4 липня очікуються геомагнітні бурі класу G1.

Згідно з даними сайту дослідження космічної погоди Spaceweather, з 1 по 3 липня два або три СМЕ, які покинули світило за останні кілька днів, будуть турбувати нашу планету. Найефективніший удар можливо відбудеться 3 липня від викиду, який вилетів у космос через виверження магнітної нитки в південній півкулі Сонця.

Тому, за прогнозом науковців, магнітні бурі класу G1 вируватимуть до 4 липня.

Варто нагадати, що спалахи згруповані відповідно до їхньої сили. Найменші називаються В-спалахами, за ними йдуть С-спалахи, а потім М-спалахи. Найпотужнішим класом сонячних спалахів є Х-спалахи.

Магнітні бурі на Землі протягом 1-7 липня

Як мовиться у ресурсі Meteoagent, цими днями прогнозується одноденна магнітна буря 5 балів та дводенний шторм 4 балів. Вони відбудуться на початку тижня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою очікується погода в Україні у липні 2024 року.