Ученые прогнозируют трехдневную магнитную бурю: когда ожидается ее пик

Причиной штормов станет выброс корональной массы (СМЕ)

В ближайшие дни два выброса корональной массы (СМЕ) будут влиять на магнитное поле Земли. Вероятно, к 4 июля ожидаются геомагнитные бури класса G1.

Согласно данным сайта исследования космической погоды Spaceweather, с 1 по 3 июля покинувшие светило за последние несколько дней два или три СМЕ будут беспокоить нашу планету. Самый эффективный удар возможно произойдет 3 июля от выброса, вылетевшего в космос из-за извержения магнитной нити в южном полушарии Солнца.

Поэтому, по прогнозу ученых, магнитные бури класса G1 будут бушевать до 4 июля.

Следует напомнить, что вспышки сгруппированы в соответствии с их силой. Самые маленькие называются В-вспышками, за ними следуют С-вспышки, а затем М-вспышки. Самым мощным классом солнечных вспышек есть Х-вспышки.

Магнитные бури на Земле в течение 1-7 июля

Как говорится в ресурсе Meteoagent, на днях прогнозируется однодневная магнитная буря 5 баллов и двухдневный шторм 4 балла. Они состоятся в начале недели.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, какой ожидается погода в Украине в июле 2024 года.