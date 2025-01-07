Спецпредставник Трампа відклав візит до України. Коли він може приїхати

Крім Києва він мав відвідати Париж та Рим

Кіт Келлог, якого обраний президент США Дональд Трамп висунув на посаду спецпредставника з питань України та Росії, відвідає Київ лише після його інавгурації. Раніше його візит планувався на початок січня, проте його було відкладено.

Про це пише Reuters, посилаючись на власні джерела. Чотири співрозмовники видання підтвердили, що Келлог відклав свою ознайомчу поїздку до України та інших країн Європи на час після того, як Трамп офіційно отримає владу (20 січня).

Зазначається, що відставний генерал-лейтенант Кіт Келлог, який має стати спеціальним представником Трампа в Україні та Росії, значною мірою запланував поїздку до Києва для зустрічі з українськими лідерами. Також він мав зустрітися з офіційними особами в інших європейських столицях, включаючи Рим і Париж.

"Але поїздка, яка стала першим випадком, коли нові посадові особи адміністрації Трампа були відправлені в Київ після виборів 5 листопада, була відкладена", — заявили джерела видання.

Причини відтермінування візиту невідомі. Очікується, що Келлог відвідає Україну після вступу Трампа на посаду, хоча дата майбутньої поїздки ще не визначена.

Нагадаємо, про візит Келлога в Україну та кілька інших європейських столиць Reuters повідомив в середині грудня. Наголошувалося, що зустрічі мали бути зосереджені на "встановленні фактів" від імені нової адміністрації Трампа, а не на активних переговорах. Видання також писало, що запланована поїздка ілюструє терміновість, яку новообраний президент США надає припиненню війни в Україні.

Як повідомляв "Телеграф", Кіт Келлог в грудні заявив, що Дональд Трамп має можливості досягти завершення війни в Україні. За його словами, Київ і Москва готові розпочати діалог щодо закінчення конфлікту.