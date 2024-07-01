Африканська спека дісталась України: синоптик розповів, що чекати від погоди у перший тиждень липня

Актуальний прогноз погоди від "Телеграфу"

В Україні вже почався другий місяць літа. Саме він обіцяє бути спекотним. Але яка погода чекає українців у перший тиждень липня?

"Телеграф" з посиланням на прогноз Ігоря Кібальчича розповідає, якою буде погода в Україні найближчими днями. За словами синоптика, на тижні в центральних, південних та східних областях очікується аномально спекотна та суха погода.

"Внаслідок надходження спекотної повітряної маси африканського походження на тлі висотного антициклону, у більшості областей нашої країни прогнозується період аномальної спеки з денними показниками у південних та східних регіонах місцями до +39 градусів тепла", — пише він.

У понеділок, 1 липня, опадів у більшості областей не передбачається, лише вдень та ввечері у західному регіоні пройдуть грозові дощі, місцями у супроводі шквалів 17 – 22 м/с та граду. Вітер на Лівобережжі змінних напрямів, у західних областях південний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі +17…+22, вдень +30…+35, на півдні до +37 градусів тепла.

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У вівторок, 2 липня, нестійка погода з короткочасними дощами та грозами утримається у західній частині країни, ввечері також грози очікуються у Київській та Чернігівській областях. На решті території країни спекотно і сухо. Вітер змінних напрямків, на Правобережжі переважно південний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +17…+22, вдень у західній частині +20…+25, на півночі +29…+34, у центрі, на півдні та сході країни +33…+38 градусів тепла.

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У середу, 3 липня, дощова та прохолодна погода очікується у західних, а також Київській та Чернігівській областях. На решті країни без опадів та утримається сильна спека. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі +15…+20, вдень у західних та північних областях +20…+25, на решті країни +33…+39 градусів тепла.

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