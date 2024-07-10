Екстремально сильна магнітна буря охопила Землю: коли вона піде на спад

Причиною поганого настрою може стати шторм

Вчені заперечують, що 4 липня тримається магнітний шторм 9 балів. Однак інші точно впевнені, що наша планета в лапах бурі й вона вже у п'ятницю, 5 липня, впаде до "зеленого" рівня коливань.

Згідно з даними сайту дослідження космічної погоди Spaceweather, викид корональної маси (СМЕ), який мав прибути 3 липня, не досяг своєї мети. Є ймовірність, що він створить магнітну бурю пізніше четверга, але його сила спричинить лише невелике коливання.

Магнітні бурі на Землі протягом 4-7 липня

Як мовиться у ресурсі Meteoagent, найближчими днями на нашій планеті передбачається одноденна магнітна буря 9 балів.

Наразі, 4 липня, тримається геомагнітний шторм 9 балів, який вируватиме одну добу. Потім, протягом наступного дня, 5 липня, та до кінця цього тижня очікується мінімальна сонячна активність 2-3 балів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою буде погода в Україні наприкінці робочого тижня. Деякі регіони країни "згоратимуть" від спеки, за словами відомого синоптика Ігоря Кібальчича.