Вони мають бути у вашому плейлисті: 10 найкращих пісень, які стали гімнами війни (відео)

Ці пісні звучать у плейлистах українців упродовж трьох років повномасштабної війни

Сьогодні в Україні трагічна третя річниця початку повномасштабної війні. Цього дня, 24 лютого 2022 року, Росія агресивно та не спровоковано почала бомбардувати мирні міста по всій Україні та вводити свої війська на територію нашої країни. З того часу всі ці три роки українці виявили неймовірну силу єднання, стійкості та патріотизму. Змінилася і наша культура та музична індустрія за цей час.

Після 24 лютого 2022 року українці здебільшого відмовилися від російського культурного продукту та музики, багато хто перейшов на українську мову, контент у соцмережах став на шлях українізації. Звичайно, початок великої війни дав потужний поштовх для розвитку українського музичного ринку і дуже швидко у нашій країні почали з’являтися нові яскраві пісні. Багато з них стали справжніми гімнами цієї війни і надовго засіли у плейлистах радіостанцій та стрімінгових сервісів.

"Телеграф" до третьої річниці початку повномасштабного вторгнення вирішив згадати, які пісні стали справжніми хітами за ці роки.

10 найкращих пісень, які стали гімнами війни

Хливнюк & The Kiffness — "Ой у лузі червона калина"

Пономарьов, Хома, Тополя, Кошовий, Ткач, Чорний — "Україна Переможе"

Антитіла — "Фортеця Бахмут"

KOLA — "Біля серця"

Karta Svitu — "Пес Патрон"

SKOFKA — "Чути гімн"

МЮСЛІ UA ft. Vasia Charisma — "ДОБРИЙ ДЕНЬ, Everybody"

МАША КОНДРАТЕНКО — "ВАНЬКА-ВСТАНЬКА"

Chico & Qatoshi — Допоможе ЗСУ

Океан Ельзи — "Квіти мінних зон"

Раніше "Телеграф" показував найкривавіший день Євромайдану у фото. Тоді були десятки вбитих та поранених.