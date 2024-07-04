Стовпчики термометрів злетять вгору ще більше: якою буде погода в Україні наприкінці робочого тижня

Актуальний прогноз погоди від "Телеграфу"

В Україну після тривалої спеки можуть повернутись дощі з грозами. Але температура повітря може залишатись дуже високою.

Український синоптик Ігор Кібальчич розповідає, що чекати українцям наприкінці першого тижня липня. За його словами, в деяких регіонах стовпчики термометра можуть показувати до +39 тепла.

У четвер, 4 липня, вночі без істотних опадів, вдень місцями в Україні пройдуть локальні дощі, в окремих пунктах можливі шквали, 17 – 22 м/с. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря в західних та північних областях вночі +13…+20, вдень +23…+28; у центральних, південних та східних регіонах вночі +18…+23, вдень +33…+39.

Погода в Україні 4 липня

У п'ятницю, 5 липня, істотних опадів не очікується, лише вдень у північних та східних регіонах місцями пройдуть грозові дощі. Вітер переважно північно-західний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі +15…+20, вдень +23…+28, у центральних, південних та східних регіонах +29…+34 градусів тепла.

Погода в Україні 5 липня

У суботу, 6 липня, завдяки впливу антициклону із південного заходу Європи, опадів в Україні не передбачається. Вітер північний із переходом на південно-західний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі +13…+18, вдень +27…+32 градусів тепла.

Раніше "Телеграф" писав про 3 найкращі добрива для цибулі в липні.