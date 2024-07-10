Экстремально сильная магнитная буря охватила Землю: когда она пойдет на убыль

Причиной плохого настроения может стать шторм

Ученые отрицают, что 4 июля держится магнитный шторм 9 баллов. Однако другие уверены, что наша планета в лапах бури и она уже в пятницу, 5 июля, упадет до "зеленого" уровня колебаний.

Согласно данным сайта исследования космической погоды Spaceweather, выброс корональной массы (СМЕ), который должен был прибыть 3 июля, не достиг своей цели. Есть вероятность, что он создаст магнитную бурю позже четверга, но его сила повлечет за собой лишь небольшое колебание.

Магнитные бури на Земле в течение 4-7 июля

Как говорится в ресурсе Meteoagent, в ближайшие дни на нашей планете предполагается однодневная магнитная буря 9 баллов.

Сейчас, 4 июля, держится геомагнитный шторм 9 баллов, который будет бушевать одни сутки. Затем в течение следующего дня, 5 июля, и до конца этой недели ожидается минимальная солнечная активность 2-3 баллов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой будет погода в Украине в конце рабочей недели. Некоторые регионы страны будут "сгорать" от жары, по словам известного синоптика Игоря Кибальчича.