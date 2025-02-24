Найкращі привітання з Масницею українською мовою: вірші та яскраві листівки

Привітайте близьких людей, побажайте їм здоров’я та мирного неба над головою

Відсьогодні оселі українців наповняться ароматом млинців, адже у понеділок, 24 лютого, у третю річницю повномасштабної війни, стартує Масниця 2025. Масничний тиждень триватиме до 2 березня включно.

У цей скрутний час хочеться знайти трішки радості та тепла, насолодитися різноманітними смачними стравами. А ось після свят розпочнеться Великий піст, найсуворіший перед Великоднем. На якийсь час під забороною опиняться м’ясо та м’ясні продукти.

На честь одного з найяскравіших народних свят лютого, "Телеграф" підготував добірку гарних вітальних листівок та віршів до Масниці українською мовою, якими наші читачі можуть поділитися у соцмережах чи месенджерах.

Масниця 2025: найкращі вірші і картинки українською

Масляна прийшла до нас,

З святом цим вітаю вас!

Зичу, щоб нам всім щастило,

Полум’я в душі горіло,

Успіхів, кохання всім,

І наїстися млинців!

З Масляною вас вітаю

І сердечно побажаю:

Сили, успіхів, натхнення,

Радісного повсякдення,

Радощів, любові всім

І щастить нехай усім!

Масляна — весни початок!

Я бажаю щастя всім,

Щоб і в хлопців, і в дівчаток

Затишок наповнив дім!

На столі — щоб було смачно,

Вдосталь щоб було сальця,

Із млинцями однозначно

Треба випити винця!

Нам принесла звістку птиця:

Свято йде до нас, Масниця!

Тож прийміть мої вітання,

І здійсняться хай бажання!

Танці, жарти, сміх, загадки,

Молоко, млинці, оладки,

Вареничків не рахуйте —

День цей гарно відсвяткуйте!

Раніше "Телеграф" писав про значення кожного дня тижня на Масницю. Усі сім днів Сирного тижня 2025 наповнені унікальними традиціями та звичаями.