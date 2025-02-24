Найкращі привітання з Масницею українською мовою: вірші та яскраві листівки
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Привітайте близьких людей, побажайте їм здоров’я та мирного неба над головою
Відсьогодні оселі українців наповняться ароматом млинців, адже у понеділок, 24 лютого, у третю річницю повномасштабної війни, стартує Масниця 2025. Масничний тиждень триватиме до 2 березня включно.
У цей скрутний час хочеться знайти трішки радості та тепла, насолодитися різноманітними смачними стравами. А ось після свят розпочнеться Великий піст, найсуворіший перед Великоднем. На якийсь час під забороною опиняться м’ясо та м’ясні продукти.
На честь одного з найяскравіших народних свят лютого, "Телеграф" підготував добірку гарних вітальних листівок та віршів до Масниці українською мовою, якими наші читачі можуть поділитися у соцмережах чи месенджерах.
Масниця 2025: найкращі вірші і картинки українською
Масляна прийшла до нас,
З святом цим вітаю вас!
Зичу, щоб нам всім щастило,
Полум’я в душі горіло,
Успіхів, кохання всім,
І наїстися млинців!
З Масляною вас вітаю
І сердечно побажаю:
Сили, успіхів, натхнення,
Радісного повсякдення,
Радощів, любові всім
І щастить нехай усім!
Масляна — весни початок!
Я бажаю щастя всім,
Щоб і в хлопців, і в дівчаток
Затишок наповнив дім!
На столі — щоб було смачно,
Вдосталь щоб було сальця,
Із млинцями однозначно
Треба випити винця!
Нам принесла звістку птиця:
Свято йде до нас, Масниця!
Тож прийміть мої вітання,
І здійсняться хай бажання!
Танці, жарти, сміх, загадки,
Молоко, млинці, оладки,
Вареничків не рахуйте —
День цей гарно відсвяткуйте!
Раніше "Телеграф" писав про значення кожного дня тижня на Масницю. Усі сім днів Сирного тижня 2025 наповнені унікальними традиціями та звичаями.