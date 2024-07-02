До +36 градусів: синоптики розповіли, коли в Україні посилиться спека

Синоптики озвучили прогноз на 2-7 липня

Перший тиждень липня в Україні приніс із собою спекотну погоду. Температура повітря в найближчий день може підійматися в деяких областях до +36 градусів.

Такий прогноз було опубліковано на сайті Укргідрометцентру. Синоптики повідомляють, що найспекотніше буде у східних та південних областях.

У деякі дні очікується дощова погода. Загалом українцям слід готуватися до справжньої спеки як у будні, так і у вихідні на цьому тижні.

Так, температура повітря підніматиметься до +34..+36 градусів на півдні та на сході в цей період. При цьому в решті країни буде до +33 градусів, а в центрі — до +33 градусів.

Дощі та грозові зливи йтимуться у:

Західних та північних областях 2 та 3 липня;

4 липня — по всій країні крім частини півдня та східних областей;

5 липня – дощ пройде по всій країні;

6 липня – у Луганській, Донецькій, Запорізькій областях, а також у Криму;

7 липня – у Донецькій, Луганській та Запорізькій.

Нагадаємо, раніше відомий синоптик Ігор Кібальчич розповів "Телеграфу", якою буде погода в Україні в липні. Він пояснив, чи триматиметься сильна спека в середині літа.