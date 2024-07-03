До аномальної спеки додалась магнітна буря: яка її сила та скільки триватиме

Сонце ніяк не заспокоїться

У середу та четвер, 3-4 липня, очікується магнітна буря класу G1-G2. Її спричинив викид корональної маси (СМЕ), який вилетів зі Сонця.

СМЕ був створений через вибух нитки магнетизму в південній півкулі світила. Про це повідомили синоптики з Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA), передає сайт дослідження космічної погоди Spaceweather.

Магнітні бурі на Землі протягом 2-7 липня

Як мовиться у ресурсі Meteoagent, найближчими днями на нашій планеті передбачається одноденна магнітна буря 6 балів та 5 балів.

Наразі, 3 липня, тримається геомагнітний шторм 6 балів, який вируватиме одну добу. Після нього, наступного дня, 4 липня, прогнозується зменшення сили магнітної бурі — до 5 балів. Вона також буде лише 24 години.

Після того, до кінця тижня очікується мінімальна сонячна активність.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що деякі регіони України накриють сильні зливи, гради та шквали. Місцями показник небезпеки опадів складатиме II рівень.