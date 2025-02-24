Париж і Лондон разом намагатимуться переконати Трампа змінити позицію щодо України, - WSJ

Політики запропонують конкретний план

Велика Британія та Франція разом намагатимуться вплинути на позицію США щодо України. Найближчим часом прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент Франції Еммануель Макрон відвідають Вашингтон, де разом закликатимуть президента США Дональда Трампа припинити двосторонні мирні переговори з Москвою.

Як пише The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела, Стармер і Макрон домовилися скоординувати свої дії у спробі вплинути на план Трампа щодо припинення війни. За оцінкою політиків, глобальна безпека зіткнулася з "вирішальним моментом". Глава Франції проведе окремі переговори з Трампом вже 24 лютого. Британський лідер має зустрітися з главою США у Вашингтоні 27 лютого.

Що запропонують Трампу Париж та Лондон

Ініціатива Франції та Британії передбачає, що США можуть не розгортати власні сили в Україні, однак у випадку загрози з боку РФ європейські війська матимуть право задіяти системи ППО і привести в готовність ВПС у сусідніх країнах. До завдання британських і французьких військ увійде захист інфраструктури, міст і портів у Чорному морі. За словами співрозмовників видання, без підтримки Трампа європейський план з відправлення миротворців буде важко реалізувати.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Трамп казав на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Різниця з його нинішньою позицією колосальна.