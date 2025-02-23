У Києві на річницю повномасштабної війни перекриють дороги: названі вулиці та причини

Також буде тимчасово обмежено роботу станції "Майдан Незалежності"

У Києві на річницю повномасштабного вторгнення Росії перекриють низку автошляхів. Тимчасові обмеження руху та паркування будуть запроваджені через візит іноземних делегацій.

Про це повідомляє КМВА, а також заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. За даними влади, йдеться про ділянки доріг у Печерському та Шевченківському районах міста.

Крім цього, діятимуть обмеження руху громадського транспорту:

з 07:00 до 11:00 та з 17:00 до 19:00:

вул. Великою Житомирською: на ділянці від вул. Володимирської до вул. Михайлівської;

вул. Михайлівською: на ділянці від вул. Великої Житомирської до пров. Михайлівського;

вул. Володимирською: на ділянці від вул. Великої Житомирської до Володимирського проїзду;

Володимирським проїздом.

з 07:00 до 11:00:

по вул. Хрещатик: на ділянці від Європейської площі до вул. Богдана Хмельницького.

"Також буде тимчасово обмежено роботу станції "Майдан Незалежності" на вхід та вихід в період з 07:00 до 11:00 24.02.2025. В разі повітряної тривоги станція діятиме, як укриття, без обмежень", — йдеться у повідомленні.

Білошицький уточнив, що ці обмеження будуть введені у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 23 лютого 2025 року, проходить форум "Україна. Рік 2025", присвячений роковинам повномасштабного вторгнення.