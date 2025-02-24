Ще одна дата. 11 років тому Янукович втік з України: як це було (відео)

Янукович казав, що боявся за своє життя, і тому втік з України

24 лютого 2025 року Україна відзначає трагічну дату – третю річницю повномасштабного вторгнення Росії. Втім, рівно одинадцять років тому, у ніч з 23 на 24 лютого 2014 року, відбулася інша знакова подія – президент-втікач Віктор Янукович покинув територію України за допомогою російських військових. Ця втеча стала провісником майбутньої агресії РФ та окупації Криму і Донбасу. На основі свідчень безпосередніх учасників подій відтворюємо повну хронологію втечі четвертого президента України.

21 лютого 2014 року, у день підписання угоди з опозицією, Віктор Янукович розпочав свою втечу з України. За свідченнями Анатолія Могильова, тодішнього голови Ради міністрів Криму, того ранку в кабінеті голови адміністрації президента Янукович заявив про загрозу своєму життю нібито через присутність озброєних формувань у Києві.

Анатолій Могильов

О 17:00 президентський кортеж вирушив до Межигір'я. За словами Віктора Резніченка, співробітника управління державної охорони України, близько 21:00 Янукович наказав підготувати вертольоти. О 22:00 два гелікоптери з Януковичем та чотирма охоронцями – Кобзарем, Шараном, Бернадським та Павленком – вилетіли до Харкова.

Перед відльотом з резиденції винесли цінності – картини, антикваріат та посуд. Під час руху автоколони до Харкова невідомі обстріляли одне з авто супроводу. За свідченням Олеся Шарана, водій Дмитро Іванцов передав охороні кулю з гладкоствольної зброї.

У Харкові Януковича зустрів голова ОДА Михайло Добкін. Після запису відеозвернення, де Янукович заявив про обстріл свого автомобіля, група терміново вирушила до аеропорту. Звідти двома вертольотами Agusta вони полетіли до Донецька, попри спробу диспетчерів за наказом Турчинова повернути борти до Харкова.

У Донецьку спроба вилетіти літаками Falcon до Росії зазнала невдачі — виліт заблокувала Держприкордонслужба. За словами Павла Шишоліна, першого заступника голови служби, літаки не мали дозволу на виліт до РФ.

Після зміни плану кортеж Януковича разом зі своїм молодшим сином вирушив наземним шляхом. Та біля Мелітополя на них влаштували засідку — охоронці повідомили, що "на них чекають". Уникаючи засідки, група їхала з вимкненими фарами польовими дорогами Запорізької області. Біля Бердянська їх підібрали російські військові вертольоти Мі-8.

За свідченнями охоронців та словами Володимира Путіна, російський спецназ доправив групу до Анапи. Зранку 23 лютого Янукович прибув до Ялти, де зустрівся з Клюєвим, Захарченком, Якименком та Ільїним.

Увечері того ж дня Янукович переїхав до Севастополя, де на території російської військової частини в Козачій бухті написав відмову від державної охорони. Спроба делегації з Києва на чолі з Арсеном Аваковим та Валентином Наливайченком затримати експрезидента виявилася безуспішною. Коли Аваков та Наливайченко прибули до Севастополя, то Януковича там не знайшли. Згодом він опинився в Росії, де живе і досі.

Арсен Аваков в суді

Також раніше "Телеграф" пояснював, що відомо про кума Януковича Присяжнюка і де він зараз. Після Революції Гідності він втік з України і його місцеперебування тривалий час залишалося невідомим.