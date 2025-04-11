"Це не миротворчі сили": у Франції та Британії пояснили, навіщо відправляти в Україну війська

Європейські війська стануть доповненням та підтримкою Сил оборони України на передовій

Сформована за участі Великої Британії та Франції "коаліція охочих" – це не ті "миротворчі сили", про які раніше говорили європейські лідери. Насамперед це дійсно будуть підрозділи, які покликані забезпечити безпеку в повітрі, на морі та на суші, та дати Україні час відновити сили, оскільки кращим фактором стримування російського режиму є могутня українська армія.

Про це сказали міністр оборони Великої Британії Джон Гілі та міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню під час спілкування з пресою, пише Bloomberg. Міністри підтвердили, що "сили забезпечення" будуть призначені для стримування можливих атак та провокацій Росії, які можуть мати місце після укладення потенційної мирної угоди. Але це в жодному разі не класичні "миротворці".

"Це не миротворчі сили, які роз'єднають ворожі сторони вздовж лінії зіткнення. Найефективнішим фактором стримування відновлення путінської агресії, найкращим способом закріплення режиму припинення вогню є сила самих українських сил", – пояснив Гілі.

Саме тому європейські війська будуть зосереджені саме на можливості дати Україні час на відновлення Збройних сил після війни, а також на наданні допомоги Києву в цій справі. Британія та Євросоюз вже обговорили низку ініціатив, спрямованих на збільшення військової допомоги Україні: потенційні учасники коаліції вже почали вивчення питання, що вони можуть зробити в рамках політичної та конституційної системи конкретної країни. Туреччина, наприклад, готова взяти участь у прикритті від російського нападу морських шляхів та портів Україні, зазначив Лекорню.

При цьому європейські війська стануть доповненням та підтримкою Сил оборони України на передовій. Оскільки ефективно стримувати росіян зможуть тільки могутні та добре оснащені Збройні сили України.

"Це означає відмову від демілітаризації України. Ці гарантії безпеки також існують для того, щоб дати можливість українським силам відновити себе", – резюмував Лекорню.

Раніше "Телеграф" писав, що Велика Британія розмірковує над тим, щоб у складі миротворчого корпусу західних країн відправити в Україну власні винищувачі Eurofighter Typhoon. Про це йшла мова 20 березня на засіданні в Постійному об'єднаному штабі, який відповідає за планування та контроль британських закордонних військових операцій. Зі свого боку, Україна потребує не символічної присутності міжнародних сил, а готових до бойових дій військових від європейських країн після завершення війни з Росією.

Росія влаштувала традиційну істерику, малюючи "коричневі лінії". Кремль погрожує прямим військовим зіткненням з НАТО у разі появи миротворців в Україні. У Москві заявили, що не визнають жодних іноземних місій на українській території, незалежно від їхніх назв та мандатів.