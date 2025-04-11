На борту були діти: в Нью-Йорку вертоліт впав у Гудзон, йде рятувальна операція (відео)

Пасажири були туристами з Іспанії, а гелікоптер виконував екскурсійний політ

В США сталася чергова авіакатастрофа із загиблими. У Нью-Йорку приватний гелікоптер впав у ріку Гудзон вдень 10 квітня: інцидент стався неподалік від Манхеттену, усі шість осіб, які перебували на борту вертольота, загинули.

Про авіакатастрофу повідомили в ABC News, опублікувавши відео з місця подій. Видання The Associated Press із посиланням на представника пожежної служби Нью-Йорку підтвердило, що усі шестеро пасажирів та членів екіпажу гелікоптера загинули.

На борту перебували пілот, двоє дорослих і троє дітей. Пасажири були туристами з Іспанії, а гелікоптер виконував екскурсійний політ. Причини аварії наразі невідомі: зазначається, що гелікоптер впав у воду через 15 хвилин після зльоту, а на відео можна побачити, що під час падіння на машині вже відсутні хвостовий гвинт та лопать головного гвинта.

Як пише CNN, попередньо встановлено маршрут гелікоптера. Зазначається, що вертоліт злетів з Нижнього Манхеттену та зробив коло біля Статуї Свободи, після чого полетів вгору по руслу Гудзона аж до моста Джорджа Вашингтона. При цьому він тримав висоту близько 1000 футів (304 метри). Після цього він повернув на південь та впав у воду біля Нью-Джерсі. Правоохоронці та рятувальники намагаються встановити причини інциденту.

Нагадаємо, масштабна авіакатастрофа сталася 30 січня о 20:53 за місцевим часом, приблизно за чотири кілометри від Білого дому. Пасажирський Bombardier CRJ700 авіакомпанії PSA Airlines виконував рейс 5342 з міста Вічіта (штат Канзас) і зіткнувся з військовим гелікоптером Sikorsky H-60 під час заходу на посадку в аеропорту імені Рональда Рейгана. Усі 67 пасажирів та членів екіпажу літака та гвинтокрила загинули.

Відомо, що на борту літака знаходилося 14 спортсменів, серед яких могли перебувати чемпіони світу з фігурного катання у складі збірної Росії Євгенія Шишкова та Вадим Наумов. Крім того, на борту міг перебувати син фігуристів Шишкової та Наумова Максим. Він брав участь у чемпіонаті США, з якого команда фігуристів якраз і поверталася на лайнері, який зазнав катастрофи.