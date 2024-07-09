Вчені розкрили, як акулам вдалося стати одними зі найнебезпечніших хижаків в океані

Сучасного вигляду хижаки з фільмів набули достатньо давно

Хижі, швидкі та величезні акули існували вже 450 млн років тому. Ці риби з давніх часів значно змінились. Попри те, що схожі на прадавні види все ще існують, більш знані акули, як у фільмах жахів — швидких, з характерними плавцями та безліччю зубів.

Вчені визначили, що на появу таких акул вплинув клімат. Понад 100 млн років тому потепління моря та зменшення кількості кисню могли вплинути на те, що деякі акули почали плавати вище у воді, замість існування поруч з дном. Вони стали більше, почали плавати швидше та стали лютішими хижаками.

Відповідну статтю опублікували в журналі Current Biology. Вчені дослідили плавці та довжину тіла п'яти сотень вимерлих та живих акул і результати показали, що приблизно 122 мільйони років тому під час крейдяного періоду океан став дуже гарячим, деякі акули покинули своє середовище існування на морському дні та перемістилися у відкритий океан.

Це вплинуло на зміну форми їхніх плавців, і виникла потреба в постійному русі для дихання. Змінились не тільки плавці, збільшився й розмір тіла. Максимальна температура поверхні океану тоді була 28.3 ℃ (наразі 20 ℃) могла повпливати і на швидкість, що допомагало краще ловити здобич та уникати хижаків крейдяного періоду. Акули були одними з небагатьох морських істот, які змогли адаптуватися до змін клімату.

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