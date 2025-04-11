Британія пропонує розгорнути миротворців в Україні на кілька років: ЗМІ з'ясували терміни та завдання

Західні війська в Україні за п'ять років повинні будуть підготувати, відновити та навчити українську армію, щоб запобігти новій агресії росіян

Велика Британія не відмовляється від ідеї розміщення в Україні своїх військових. За деякими даними, термін розміщення британських, та інших західних підрозділів в Україні може скласти п'ять років – це один з варіантів, який зараз обговорюється союзниками.

Про це пише британське видання The Telegraph із посиланням на власні джерела. Зазначається, що західні війська в Україні, зокрема британські, за п'ять років повинні будуть підготувати, відновити та навчити українську армію, щоб запобігти новій агресії росіян.

Відповідно до одного з варіантів, які зараз перебувають на обговоренні, спочатку європейські сили відправляться в Україну, щоб утримати Росію від порушення мирної угоди та дати Україні перепочинок: Збройні сили України зможуть відновитися та стати значно сильнішими, не побоюючись, що Росія нападе на Україну у розпал відновлення та переозброєння. Можливість того, що російський лідер Володимир Путін наважиться атакувати Україну за умови перебування там західних військових, а також з огляду на поточний стан російської армії, вважається "дуже малоймовірною".

Окрім допомоги у навчанні та відновленні ЗСУ, британські та французькі сили прикриють небо та море від можливих російських провокацій та атак. Коли ЗСУ відновляться, почнеться поетапний вивід західних військових з України: останні з них покинуть українські міста через п'ять років. Цікавим чином цей план збігається з висновками британської, данської та німецької розвідок, які вважають, що приблизно через п'ять років Путін буде готовий знову спробувати атакувати Україну.

Раніше "Телеграф" писав, що Велика Британія розмірковує над тим, щоб у складі миротворчого корпусу західних країн відправити в Україну власні винищувачі Eurofighter Typhoon. Про це йшла мова 20 березня на засіданні в Постійному об'єднаному штабі, який відповідає за планування та контроль британських закордонних військових операцій. Зі свого боку, Україна потребує не символічної присутності міжнародних сил, а готових до бойових дій військових від європейських країн після завершення війни з Росією.

Росія влаштувала традиційну істерику, малюючи "коричневі лінії". Кремль погрожує прямим військовим зіткненням з НАТО у разі появи миротворців в Україні. У Москві заявили, що не визнають жодних іноземних місій на українській території, незалежно від їхніх назв та мандатів.