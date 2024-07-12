Ученые выяснило, что убило строителей Стоунхенджа

На место культуры неолита пришли люди степи

Времена неолита оставили в наследство немало загадочных конструкций. Среди них Стоунхендж в Великобритании. Однако неолитическая культура того времени резко прекратила активное развитие, а население сократилось более чем вполовину примерно 5400 лет назад. Причины этого неизвестны.

Однако ученые обнаружили вероятную причину резкого сокращения численности населения, особенно в северных районах. Изучая ДНК из гробниц в Швеции и Дании, они выяснили, что людей убила эпидемия чумы. Об этом пишет NewScientist.

Они изучили ДНК 108 человек, живших в Северной Европе и обнаруживших бактерию чумы у 18 из них на момент смерти. Исследователи считают, что она была причиной.

Исследование ДНК людей, живших спустя тысячу лет после них, примерно 4 тысячи лет назад показало, что потомки строителей Стоунхенджа составляли менее 10% населения территорий. Из-за резкого сокращения численности населения его заменили переселявшиеся из евразийских степей люди, а неолитическая европейская культура пришла в упадок.

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