Укр

Ученые выяснило, что убило строителей Стоунхенджа

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Первый памятник именно на месте Стоунхенджа был создан 5000 лет назад Новость обновлена 12 июля 2024, 11:14
Первый памятник именно на месте Стоунхенджа был создан 5000 лет назад. Фото bournemouth.ac.uk

На место культуры неолита пришли люди степи

Времена неолита оставили в наследство немало загадочных конструкций. Среди них Стоунхендж в Великобритании. Однако неолитическая культура того времени резко прекратила активное развитие, а население сократилось более чем вполовину примерно 5400 лет назад. Причины этого неизвестны.

Однако ученые обнаружили вероятную причину резкого сокращения численности населения, особенно в северных районах. Изучая ДНК из гробниц в Швеции и Дании, они выяснили, что людей убила эпидемия чумы. Об этом пишет NewScientist.

Они изучили ДНК 108 человек, живших в Северной Европе и обнаруживших бактерию чумы у 18 из них на момент смерти. Исследователи считают, что она была причиной.

Исследование ДНК людей, живших спустя тысячу лет после них, примерно 4 тысячи лет назад показало, что потомки строителей Стоунхенджа составляли менее 10% населения территорий. Из-за резкого сокращения численности населения его заменили переселявшиеся из евразийских степей люди, а неолитическая европейская культура пришла в упадок.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, почему акулы стали свирепыми хищниками и получили свои характерные пловцы. Причиной стало повышение температуры воды в миллионы лет назад.

Теги:
#Археология #Чума #ДНК