Шквал мемів про Трампа в Україні досі не вщухає. Порівнюють з Януковичем та акторкою 18+

Українці жартують другий день

Президент США Дональд Трамп відреагував на масовану атаку по Києву 24 квітня. Він написав: "Я не задоволений російськими ударами по Києву. Це не потрібно і дуже невчасно. Володимире, ПРИПИНИ. Щотижня гинуть 5000 солдатів. Давайте укладемо мирну угоду!". Очевидно, що звернення адресоване президенту РФ Володимиру Путіну, Трамп не вказав прізвище, що стало приводом для численних інтерпретацій і жартів у соцмережах.

На другий день після цієї заяви українці продовжують створювати меми та жарти. "Телеграф" зібрав меми, які створили українці. Тут збірка тих, які на нашу думку, найсмішніші.

Одним із найсмішніших виявився мем, що стався у 2006 році, коли Володимир Путін під час офіційного заходу на Кремлівській площі підійшов до маленького хлопчика, підняв його футболку і поцілував його в живіт. Цей спонтанний жест тоді викликав здивування, а згодом перетворився на інтернет-мем. Путін пізніше пояснював, що просто "захотів погладити хлопчика, як кошеня". Свіжий мем, який з'явився на тлі заяви Трампа підписаний так: "Vladimir, STOP".

Ще один мем зобразили з відомою порноакторкою Никі Хантсман. А фото використали з відео, де вона у головній ролі.

Не менш смішним є мем з двома чоловіками, які схожі на президента РФ і президента США в темних костюмах, які стоять дуже близько один до одного і майже торкаються обличчями. У верхній частині мему написано "vladimir", а в нижній — "stop". Цей мем — просто шедевр політичної сатири.Тут обіграно недавню фразу президента США "Vladimir, STOP". Замість серйозної дипломатії ми отримуємо романтичну комедію, де два світових лідери застигли в момент, який можна описати як "от-от поцілуються, але один шепоче іншому припинити".

Згадали і українці президента-втікача Віктора Януковича. Зобразили Трампа на фоні українського прапора. Цей мем іронічно відсилає до знаменитої фрази Віктора Януковича "Астанавітєсь!", яку він сказав під час виступу у 2013 році, звертаючись до протестувальників на Майдані. Ця фраза стала мемом в українському інтернет-просторі через специфічний акцент та інтонацію. Тут проведено паралель між тією історичною фразою та нещодавнім зверненням "Vladimir, STOP!" у контексті реакції обстріл Києва.

Раніше "Телеграф" писав, що меми про смерть Папи Римського заполонили мережу.