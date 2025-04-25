Віткофф роздратував українців поведінкою на зустрічі з Путіним (відео)

Зустріч Віткоффа та Путіна проходить у Кремлі

У п’ятницю, 25 квітня, у Москві розпочалася зустріч президента Росії Володимира Путіна і спецпосланника президента США Стіва Віткоффа. Це вже четверта їхня зустріч з лютого 2025 року.

Про це повідомив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков. Віткофф прибув до Москви 23 квітня, у середу.

На тлі цієї зустрічі у соціальних мережах виникла хвиля критики на адресу американського представника. Користувачі обурені поведінкою Віткоффа, який, попри нещодавний комбінований обстріл Києва з десятками поранених та загиблих цивільних, посміхався на зустрічі з Путіним та потис йому руку. Особливої уваги зазнало відео, на якому Віткофф щиро усміхається, в той час, як Путін говорить англійською.

"Просто подивіться, як Віткофф посміхається на зустрічі з Путіним. Такі щасливі, Путін англійською щебече. Сюр", – пишуть в соціальних мережах.

Люди обурюються: росіяни за раз вбиваються 12 людей в столиці України, а Віткофф наступного дня каже президенту їхньої країни: "такий радий Вас бачити".

Коментарі в соціальних мережах є гострими та емоційними: "Одна гнида шкіриться до другої", "Чим сильніший терор, тим ширша усмішка", "Фу, ще й руку подає паскуді". Дехто зазначав, що "нічого особистого – лише бізнес, політика, гроші", а інші назвали це "антиутопією в реальному часі".

Зустріч викликала занепокоєння і в контексті дипломатичної ізоляції Москви, яка, вочевидь, вже лишилась у минулому. "Вони були ізольовані три роки, а тепер з’являється руде ***** і налагоджує зв’язки". У коментарях також прозвучали сподівання, що європейські лідери не наслідуватимуть американську модель спілкування з Кремлем.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте має намір переконати адміністрацію США утриматися від спроб нав’язати Україні мирну угоду на умовах, вигідних Росії. Під час свого візиту до Вашингтона 24–25 квітня він планує донести до команди президента Дональда Трампа аргументи проти такого підходу.