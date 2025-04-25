Юна гірськолижниця загинула під час тренування

Гірськолижниця тільки-но починала свою професійну кар’єру

Юна французька гірськолижниця Марго Сімон загинула під час тренування на трасі. Нещасний випадок трапився у французькому Валь-д’Ізері на схилі Envers de Bellevarde.

Про смерть гірськолижниці повідомляє Міжнародна федерація гірськолижного спорту на своїй сторінці в Instagram. 18-річна спортсменка готувалася до турніру Red Bull Alpine Park.

За інформацією джерела, інцидент із Марго стався 24 квітня о 13:00. Лікарі негайно прибули на місце події, проте врятувати дівчину не змогли. Турнір Red Bull Alpine Park, який мав відбутися з 24 по 27 квітня, було скасовано. Місцева прокуратура розпочала розслідування обставин трагедії.

"Міжнародна федерація лижного спорту та сноуборду (FIS) з великим сумом дізналася про трагічну смерть Марго Сімон, перспективну молоду спортсменку з гірськолижного комітету Савої та спортивного клубу Saisies, яка померла 24 квітня 2025 року у Валь-д’Ізері.

Наші думки з Французькою федерацією лижного спорту, гірськолижним комітетом Савої, спортивним клубом Saisies та всім лижним співтовариством, які глибоко сумують про втрату Марго.

FIS висловлює щирі співчуття сім’ї та близьким Марго і пропонує свою повну підтримку у цей неймовірно важкий час", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, у березні 2025 року Сімон стала переможницею чемпіонату Франції серед юніорів. У тому ж місяці вона брала участь у чемпіонаті світу серед юніорів у Тарвізіо (Італія), де не показала високих результатів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що відома сноубордистка, член олімпійської збірної Швейцарії Софі Хедіґер загинула в Арозі (Швейцарія). Трагедія сталася через сходження лавини.