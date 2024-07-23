Земля пережила найспекотніший день в історії: коли він був і скільки градусів зафіксовано

2024 може перевершити 2023 як найспекотніший рік з моменту початку спостережень

Минула неділя (21 липня) стала найспекотнішим днем, коли-небудь зареєстрованим у світі. Попередній температурний рекорд було поставлено у липні 2023 року.

Про це свідчать дані Служби зміни клімату Європейського Союзу Copernicus, передає Reuters. Згідно з цією інформацією, середня глобальна температура приземного повітря в неділю досягла 17,09 градусів за Цельсієм — трохи вище за попередній рекорд, встановлений у липні минулого року в 17,08 градусів за Цельсієм.

Торішня рекордна температура трималася аж 3 дні, з 3 по 6 липня. За словами вчених, щомісяця з червня 2023 року — 13 місяців поспіль — тепер вважається найспекотнішим на планеті з початку рекордів порівняно з відповідним місяцем у попередні роки.

Деякі фахівці вважають, що 2024 може перевершити 2023 як найспекотніший рік з моменту початку спостережень, оскільки зміна клімату і природне погодне явище Ель-Ніньо, яке закінчилося в квітні, призвели до ще більшого підвищення температури цього року.

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