Вращение Земли замедляется из-за людей: последствия могут быть уже через несколько лет

Сутки на Земле становятся длиннее

Деятельность человека приводит к изменениям климата, а вместе этим выводят ориентацию Земли из равновесия. Это определенно скажется на продолжительности земных суток.

Об этом говорится в новом исследовании, обнародованном в журнале PNAS. Хотя эти изменения не будут ощутимы для обычного человека, однако это скажется на некоторых областях, где требуется высокая точность. Например, на космических путешествиях.

Длительность земных суток может колебаться ежегодно на доли миллисекунды из-за движения тектонических плит, изменений во вращении внутреннего ядра и гравитации Луны. Однако теперь к этому списку может добавиться и человеческая деятельность.

Глобальное потепление заставляет нашу планету стремительно терять ледяной покров в полярных регионах, что приводит к повышению уровня моря. Большая часть новой воды скапливается в экваториальных регионах, что приводит к замедлению вращения Земли, поскольку больший вес скапливается на участках вдали от оси вращения.

При этом в другом исследовании та же группа отмечала, что увеличение количества воды на экваторе не только замедляет планету, но и смещает ее центр тяжести, из-за чего магнитные полюса каждый год сдвигаются дальше от оси вращения.

Длительность суток различалась на протяжении истории нашей планеты, например 1 миллиард лет назад сутки длились около 19 часов. Однако с течением времени вращение замедлялось, что привело к тому, что сейчас мы имеем 24 часа.

Считается, что основным драйвером замедления является гравитационное воздействие Луны, которое оттягивает воду от полюсов. Это приводит к тому, что наши дни удлиняются примерно на 2,3 миллисекунды каждое столетие.

Ученые считают, что изменения климата могут ускорить этот процесс, добавив к нему дополнительные 1,3 миллисекунды за столетие. Однако новое исследование говорит, что они могут замедлить нас аж на целых 2,6 миллисекунды, что превысит даже влияние Луны на нашу планету.

Наиболее вероятным последствием такого замедления для людей станет то, что нам придется вычитать секунды из длительности дня, чтобы компенсировать суточные изменения. Предполагается, что это придется сделать уже в 2029 году.

Больше всего это затронет отрасль космических путешествий, поскольку точное время надо учитывать, например, отправляя зонды на другие планеты. Кроме того это потенциально может повлиять на вращение земного ядра, однако насколько существенными будут эти изменения пока никто не знает.

Как сообщалось ранее, ученые нашли потенциальное место для будущей лунной базы. Возможно, именно оттуда начнется человеческая колонизация космоса.